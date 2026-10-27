Рамизу Мехтиеву вынесли приговор: всё имущество конфисковано в пользу государства

Судебное разбирательство по делу бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений против государственности, завершено.

Как сообщает Qafqazinfo, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 октября 2026 года, Рамиз Мехтиев признан виновным по статьям 193-1.3.2, 274, 278.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Однако с учетом возраста Мехтиева и состояния его здоровья, связанного с имеющимися заболеваниями, суд постановил применить статью 70 Уголовного кодекса и считать назначенное наказание условным.

Кроме того, принято решение направить представление для рассмотрения вопроса о лишении Мехтиева государственных наград.

Также суд постановил применить специальную конфискацию его имущества с обращением в доход государства.