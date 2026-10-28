Вслед за Рамизом Мехтиевым: его бывший помощник получил 6 лет колонии

Вынесен приговор Эльдару Амирову, бывшему помощнику экс-руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева, признанному виновным в таких особо тяжких преступлениях, как государственная измена и действия, направленные на насильственный захват власти.

Как сообщает Qafqazinfo, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Э. Амирова к 6 годам лишения свободы.

Признанный виновным в участии в попытке государственного переворота, Амиров будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Отметим, что Эльдар Амиров был привлечён к следствию со стороны СГБ по уголовному делу бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева.

Напомним, что судебное разбирательство по делу Р. Мехтиева завершилось вчера. Рамиз Энвер оглу Мехтиев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 193-1.3.2 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, в крупном размере), 274 (Государственная измена), 278.1 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) и 311.3.3 (Получение взятки (пассивная коррупция), совершённое в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и приговорён к 14 годам лишения свободы.

С учётом его возраста, состояния здоровья и имеющихся у него заболеваний в соответствии со статьёй 70 Уголовного кодекса было принято решение применить наказание в виде лишения свободы условно.

Этим же приговором было решено направить представление о рассмотрении вопроса о лишении Рамиза Мехтиева государственных наград. Кроме того, согласно приговору, его имущество подлежит специальной конфискации с обращением в доход государства.