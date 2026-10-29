Азербайджанский актер Эльдар Искендеров вручил Джулианне Мур премию на международном кинофестивале - ВИДЕО

Азербайджанский актер Эльдар Искендеров вручил американской актрисе Джулианне Мур премию Icon Award в рамках 29-го кинофестиваля SCAD Savannah Film Festival, проходящего в штате Джорджия, США.

Награждение состоялось 27 октября 2026 года. Премия Icon Award отмечает выдающийся вклад в кинематограф и достижения в актерской карьере.

Эльдар Искендеров и Джулианна Мур вместе снялись в фильме «The Debut» режиссера Джесси Айзенберга, представленном в рамках фестивальной программы.

Эльдар Искендеров - азербайджанец, выросший в Нидерландах и Бельгии. Он окончил престижный Savannah College of Art and Design (SCAD) в США в 2024 году, получив степень бакалавра изящных искусств по направлению «Исполнительские искусства». Актер - внук народного артиста Азербайджана Шахмара Алекперова.

Напомним, что ранее 1news.az сообщал об успехе Эльдара Искендерова на Каннском кинофестивале, где его работа в фильме Club Kid получила положительные отзывы международной прессы. Критики высоко оценили исполнение им роли в проекте «Club Kid», а сама картина привлекла внимание зрителей и мирового киносообщества.