Азербайджанский актер Эльдар Искендеров собрал восторженные рецензии мировой прессы на Каннском кинофестивале - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:48 - Сегодня
Азербайджанский актёр Эльдар Искендеров покорил Канны - критики назвали его лучшим в фильме, который уже стал сенсацией фестиваля.

15 мая 2026 года на 79-м Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера американской комедийной драмы «Club Kid» (Тусовщик) режиссера Джордана Ферстмана, мгновенно ставшей главным событием фестиваля. Среди тех, кто привлёк особое внимание международных критиков, - азербайджанский актёр Эльдар Искендеров.

Отметим, что фильм был показан в секции «Особый взгляд» (Un Certain Regard) и получил более шести минут оваций стоя в театре Клода Дебюсси. Картина немедленно стала главным открытием первых дней Канн и взорвала социальные сети, о чем в своих материалах с премьеры сообщают Variety и один из самых известных и влиятельных кинокритиков в истории США Роджер Эберт. 

Эльдар Искендеров сыграл Ники, «беспечного квир*-философа из Азербайджана», который, как рассказывает Р.Эберт в своей рецензии, живёт на диване у главного героя картины Питера, промоутера вечеринок в Нью-Йорке. Большую часть экранного времени его персонаж проводит за Xbox - подчеркивается, что именно этот образ стал одним из самых комедийных в фильме. 

Реакция международной прессы на игру Э.Искендерова оказалась исключительно тёплой. Рецензент издания JoBlo назвал его исполнение лучшим во всём поддерживающем составе - буквально «best of all» - описав его как персонаж, который привносит в фильм одновременно юмор и особую атмосферу. The Hollywood Reporter отметил, что Э.Искендеров добавляет отличительный штрих к некоторым из самых запоминающихся и смешных сцен картины и создаёт интригующий, необычный персонаж. Издание Little White Lies включило его в список самых заметных исполнителей фильма, подчеркнув, что его игра придаёт картине особую краску. 

НА ФОТО РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «CLUB KID» ДЖОРДАН ФЕРСТАМАН (СЛЕВА) и ЭЛЬДАР ИСКЕНДЕРОВ (СПРАВА)

  

Известно, что после переговоров, в которых участвовали Netflix, Focus Features, Searchlight Pictures, MUBI и другие мейджоры, мировые права на фильм за 17 миллионов долларов купила студия A24. На Metacritic фильм набирает 85 баллов, а критики сравнивают его с работами Шона Бейкера («Анора») по вниманию к людям, которые раньше не оказывались в центре большого кино. 

ПОСТЕР ФИЛЬМА «CLUB KID» 

  

Эльдар Искендеров - азербайджанец, выросший в Нидерландах и Бельгии, окончил престижный Savannah College of Art and Design (SCAD) в США. Он является внуком народного артиста Шахмара Алекперова. 

«Club Kid» - лишь начало стремительного взлёта молодого актёра. Он уже снялся в музыкальной комедии Джесси Айзенберга для студии A24, в звёздном ансамбле которой - Джулианна Мур, Пол Джаматти и Холли Бейли. Кроме того, Э.Искендеров присоединился к касту нового фильма режиссёра Гранта Сингера «Reenactment», где снимаются Бенисио дель Торо, Камерон Диас и Ана де Армас. Съёмки проходят в Лос-Анджелесе. Таким образом, в 2026 году у актёра выходят сразу три полнометражных фильма.

*Квир (англ. queer) - собирательный термин, используемый для обозначения человека, чья сексуальность и/или гендерная идентичность отличается от большинства.

