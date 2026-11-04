Трамп признал, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев

Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном стала одной из причин поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. При этом он заявил, что не сожалеет о начале военной операции.

Об этом американский лидер рассказал в телефонном интервью The Wall Street Journal.

Отвечая на вопрос о влиянии войны на итоги голосования, Трамп признал, что Иран сыграл определённую роль в поражении республиканцев.

Однако решение начать военную операцию он по-прежнему считает правильным и заявил, что поступил бы так же снова.

По данным Reuters, на выборах 3 ноября демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США — Палатой представителей и Сенатом. В ходе предвыборной кампании представители Демократической партии связывали с войной рост цен на бензин и другие товары в стране.