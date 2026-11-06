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Утвержден объем государственных гарантий по кредитам ABIF для предпринимателей

1news Lab09:15 - Сегодня
Утвержден объем государственных гарантий по кредитам ABIF для предпринимателей

Кабинет министров Азербайджанской Республики распоряжением от 3 ноября 2026 года утвердил объем общего кредитного портфеля по кредитам, которые будут выданы субъектам предпринимательства в рамках механизма гарантий, в размере 500 миллионов манатов. Верхний предел суммы, обеспечиваемой по этому портфелю государственной гарантией, определен в 250 миллионов манатов.

Механизм реализует Открытое акционерное общество «Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu» (ABIF - Азербайджанский Фонд Развития Предпринимательства) при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Как указано в распоряжении, параметры установлены для субъектов предпринимательства, действующих на территории Азербайджанской Республики, за исключением освобожденных территорий, а также города Баку и Абшеронского района. Механизм применяется в качестве пилотного проекта до 31 декабря 2030 года.

Документ принят в целях обеспечения исполнения пункта 4.2 указа Президента Азербайджанской Республики от 9 июня 2026 года № 680 «О дополнительных мерах в связи с совершенствованием механизмов обеспечения и процентной субсидии по кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства, и о внесении в связи с этим изменений в ряд указов Президента Азербайджанской Республики».

Министерству экономики и Министерству финансов поручено решить вытекающие из распоряжения вопросы. Распоряжение за номером 826s подписал в Баку премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, документ вступает в силу со дня подписания.

Указом от 9 июня 2026 года полномочия Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджанской Республики по предоставлению обеспечения по взятым предпринимателями кредитам в манатах и по субсидированию начисленных на эти кредиты процентов переданы ОАО «Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu». Этим же указом установлено, что верхний предел годовой процентной ставки по кредитам, предоставляемым уполномоченными организациями в рамках данных механизмов, составляет 13 процентов, а 50 процентов начисленной годовой процентной ставки субсидируется за счет средств государственного бюджета.

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