 СМИ назвали дату возможного возобновления ударов США по Ирану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ назвали дату возможного возобновления ударов США по Ирану

Редакция 1news12:30 - Сегодня
Читать на других языках:English
СМИ назвали дату возможного возобновления ударов США по Ирану

США рассматривают возможность возобновить боевые действия против Ирана 9 ноября, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Согласно его данным, совещания по этой теме проходили в Белом доме в среду и четверг. По словам источников телеканала, рассматривается вариант возобновить боевые действия 9 ноября, так как в эту дату будет новолуние, что будет "благоприятным условием" для проведения операции.

Помимо этого, как сообщает телеканал, Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершает подготовку к возобновлению боевых действий, однако еще не получало новых директив.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем Вашингтон сигнализировал о прекращении применения масштабной силы против Тегерана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп при этом не исключал возобновление ударов по исламской республике после промежуточных выборов в Конгресс.

Поделиться:
447

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные осадки

Политика

«Внимание, говорит Баку!» Хикмет Гаджиев поздравил работников телерадиовещания с ...

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

В мире

Кремль прокомментировал будущее отношений с Арменией в сфере безопасности

Более 50% опрошенных граждан Армении поддержали досрочные выборы в парламент

Казахстан вновь продлил запрет на вывоз бензина и дизеля

Во Франции последняя акция протеста собрала до 1,6 млн манифестантов

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Маск заявил о готовности устройства, которое может вернуть зрение даже незрячим от рождения

Турцию потрясло второе землетрясение за день

В Польше заявили о стабилизации ситуации вокруг КС

При стрельбе у стадиона в Алабаме один человек погиб, восемь пострадали - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района

Сегодня, 14:27

В Турции раскрыты шокирующие подробности массового убийства - ФОТО

Сегодня, 14:25

Представитель Минздрава: Вполне возможна пересадка органа от 60-летнего донора 18-летнему пациенту

Сегодня, 14:16

Палестина выразила благодарность Азербайджану за поддержку в различных сферах

Сегодня, 14:07

Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 14:03

Кремль прокомментировал будущее отношений с Арменией в сфере безопасности

Сегодня, 14:00

Более 50% опрошенных граждан Армении поддержали досрочные выборы в парламент

Сегодня, 13:50

В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 24 года назад в вузе

Сегодня, 13:43

Казахстан вновь продлил запрет на вывоз бензина и дизеля

Сегодня, 13:30

«Внимание, говорит Баку!» Хикмет Гаджиев поздравил работников телерадиовещания с профессиональным праздником - ФОТО

Сегодня, 13:25

Во Франции последняя акция протеста собрала до 1,6 млн манифестантов

Сегодня, 13:22

Azercell вручил два автомобиля Toyota Corolla Cross и 14 смартфонов iPhone 17 Pro первым победителям лотереи «30 il səninlə»

Сегодня, 13:19

В Армении главу Конституционного суда удалось избрать только с четвертой попытки

Сегодня, 13:15

ОМС может охватить онкологическую помощь и амбулаторные медикаменты

Сегодня, 13:12

Салоны красоты и парикмахерские в Азербайджане получат налоговые льготы

Сегодня, 13:10

Для таксистов в Азербайджане введут налог 1% от дохода

Сегодня, 13:07

В Армении не согласны с докладом по ЕАЭС

Сегодня, 13:05

В Баку запустился сервис для заказа поездок Heetch Az - ФОТО

Сегодня, 12:55

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района

Сегодня, 12:54

AZAL готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО

Сегодня, 12:50
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующегоСегодня, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18