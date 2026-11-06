СМИ назвали дату возможного возобновления ударов США по Ирану

США рассматривают возможность возобновить боевые действия против Ирана 9 ноября, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Согласно его данным, совещания по этой теме проходили в Белом доме в среду и четверг. По словам источников телеканала, рассматривается вариант возобновить боевые действия 9 ноября, так как в эту дату будет новолуние, что будет "благоприятным условием" для проведения операции.

Помимо этого, как сообщает телеканал, Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершает подготовку к возобновлению боевых действий, однако еще не получало новых директив.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем Вашингтон сигнализировал о прекращении применения масштабной силы против Тегерана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп при этом не исключал возобновление ударов по исламской республике после промежуточных выборов в Конгресс.