Во Франции последняя акция протеста собрала до 1,6 млн манифестантов

По оценкам Всеобщей конфедерации труда (CGT), в четверг во Франции акции протеста собрали около 1,6 миллиона человек, в том числе 350 000 — только в Париже.

В свою очередь, Министерство внутренних дел оценило число манифестантов по всей Франции в 575 000 человек, из которых 65 000 пришлись на столицу. На понедельник в Матиньоне запланировано проведение «социальной конференции» с участием профсоюзов и работодателей.

Демонстранты требуют повышения зарплат и пенсий, борьбы с ростом цен и увеличения финансирования государственных услуг. К протестам, которые начались в сентябре с выступлений школьников, присоединились студенты, учителя, железнодорожники, медицинские работники и представители других профессий. На улицы вновь вышли и участники движения «жёлтых жилетов».

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню назначил на 9 ноября встречу с представителями профсоюзов и работодателей. Главная тема переговоров — зарплаты и покупательная способность населения.

Источник: Le Monde