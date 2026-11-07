Примерка закончилась аварией: девушка за рулём джипа уснула и протаранила бутик во время прямого эфира - ВИДЕО

Внедорожник Jeep Renegade въехал в магазин одежды во время прямой трансляции в бразильском городе Манаус.

В результате аварии пострадала сотрудница бутика.

Как передает 1news.az, об этом сообщает местное издание A Crítica со ссылкой на полицию.

ДТП произошло на авеню Жуан Валериу в районе Виейралвис. В этот момент владелица магазина Use Guta Store Дайлане Аугуста да Силва Баба проводила прямой эфир в социальных сетях. Она демонстрировала покупателям одежду и рассказывала о скидках к «чёрной пятнице».

Во время трансляции автомобиль пробил витрину и въехал в торговое помещение. Одна из работниц получила ссадины в области плеча. Сама хозяйка бутика после происшествия пожаловалась на боли в теле и обратилась за медицинской помощью. По имеющейся информации, угрозы её жизни нет.

Позднее водитель внедорожника объяснила полицейским, что уснула за рулём и потеряла управление автомобилем. После столкновения она осталась на месте происшествия и дала объяснения. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и проверяют её версию случившегося.

Момент столкновения попал на запись прямого эфира и камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль внезапно въезжает в магазин во время демонстрации одежды. В результате удара пострадала витрина торгового помещения.