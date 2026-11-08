Ильхам Алиев Эрдогану: Турция оказала моральную и политическую поддержку во время войны

Турция оказала Азербайджану моральную и политическую поддержку во время войны.

Как сообщает 1news.az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

"В течение 44 дней (осенью 2020 года - ред.) армия Азербайджана освободила на поле боя более 300 городов и сел. В боях шехидами стали 3000 человек. Да упокоит Аллах души всех шехидов, их кровь не была пролита напрасно. Мы отомстили за них на поле боя. Историческая справедливость была восстановлена", - сказал президент.