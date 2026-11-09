Госсекретарь США назвал требования Ирана нереалистичными и возмутительными

Администрация США считает требования Ирана к США по урегулированию неприемлемыми, а в некоторых случаях – возмутительными и нереалистичными.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами.

По его словам, переговоры не приносят существенных результатов.

«В настоящее время переговоры с Ираном не очень продуктивны, поскольку требования Ирана не просто неприемлемы, но в некоторых случаях возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны», – заявил он.