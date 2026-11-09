В Турции запустят ИИ-систему для выявления нарушений в СМИ

Высший совет Турции по радио и телевидению сообщил о выходе на заключительный этап разработки ИИ-системы по мониторингу и контролю телеканалов и интернет-ресурсов.

«Система Via+ будет анализировать свыше 19 тыс. часов речи в день, переводить ее на 12 языков и выявлять нарушения, а также просматривать более 300 млн кадров с миллиметровой точностью», — сообщил председатель совета Мехмет Даниш, его заявление привел телеканал TRT Haber.

Чиновник подчеркнул, что Via+ способна отслеживать более 800 каналов с 6 спутников, а также практически неограниченное количество интернет-ресурсов и цифровых платформ. Отмечается, что система будет заниматься не только мониторингом, но и готовить предварительные отчеты в случае обнаружения нарушений законодательства, а затем направлять их на согласование ответственным специалистам.