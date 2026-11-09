СМИ: Ле Пен при победе на выборах предложит упразднить дипслужбу ЕС

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" (НО) Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах 2027 года намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий, возглавляемую Каей Каллас.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на представителей "Нацобъединения", соратники Ле Пен считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств.

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" (НО) Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах 2027 года намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий, возглавляемую Каей Каллас. Как сообщает издание Politico со ссылкой на представителей "Нацобъединения", соратники Ле Пен считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств.

По данным Politico, внутри французской партии считают, что дипломатическая служба ЕС является в том числе пустой тратой денег налогоплательщиков. Издание также напоминает, что ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в этот день ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, заручившиеся максимальной поддержкой избирателей, примут участие во втором туре 2 мая. Согласно последним опросам общественного мнения, Ле Пен является фаворитом первого тура голосования и имеет высокие шансы одержать победу во втором. Ее участие в выборах может оказаться под вопросом в случае, если Кассационный суд вынесет отрицательное для нее решение по ее жалобе на приговор Апелляционного суда по делу о парламентских ассистентах.