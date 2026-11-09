Трамп заявил, что летчики ВВС рассказывали ему о быстро летающих НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные летчики рассказывали ему о том, что видели во время полетов передвигавшиеся на большой скорости неопознанные летающие объекты (НЛО).

"Я не то чтобы большой сторонник подобных теорий, но во время моего первого срока и немного второго я встречался с летчиками ВВС. Это очень достойные и серьезные люди, их никак нельзя назвать сторонниками теорий заговора. <...> Они рассказывали мне очень странные вещи и говорили, что в определенных случаях там действительно что-то происходит. Представьте: летчики летят на F-22, <...> и вдруг мимо них проносится нечто, движущееся в три раза быстрее, а объект имеет круглую форму", - сказал Трамп в интервью телекомпании CBS News, предположив, что за НЛО могла быть принята комета.

В сентябре Пентагон опубликовал пятиминутный видеоролик, на котором НЛО движется со скоростью более 800 км/ч. В пояснительной записке к видео говорилось, что оно было записано в 2024 году, НЛО на нем представляет собой "белую круглую сферу, движущуюся со скоростью 500 миль в час". Съемка велась на Ближнем Востоке, на кадрах видно, как объект летит над сушей и водной поверхностью.

В феврале Трамп обещал, что правительство начнет публиковать документы о предполагаемых внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. Как уточнил глава государства, он поручит военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным ведомствам "начать процесс выявления и публикации правительственных документов", касающихся, предположительно, "инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме". Первая часть документов была обнародована 8 мая.

Источник: ТАСС