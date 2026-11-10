Казахстан рассчитывает возобновить экспорт нефти по «Дружбе»

Казахстан рассчитывает возобновить экспорт нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" через территорию России, так как в Астане считают этот маршрут коммерчески привлекательным, а также это необходимо для поддержания работы инфраструктуры.

Об этом заявил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Лично я этот запрос [в Россию о возможности возобновления поставок] отправлял, ответа пока нет. <...> Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода "Атырау - Самара". То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр добавил, что особенно это касается зимнего периода. "Там отсутствуют печи подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России", - пояснил Аккенженов.