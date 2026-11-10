Путин призвал наращивать потенциал ОДКБ с учетом международной напряженности

Президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом международной напряженности.

Приветствие главы государства участникам Международного форума обеспечения коллективной безопасности зачитал вице-премьер Алексей Оверчук.

"Государствами — членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряженности важно и далее наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач, в первую очередь в сфере обороны, в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с киберпреступлениями, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией", — говорится в приветствии Путина.

Президент РФ отметил, что встреча собрала представителей органов власти, военных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса, ученых и экспертов. В ходе пленарных заседаний и круглых столов им предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии, обсудить меры по укреплению региональной безопасности и стабильности.

Источник: РИА Новости