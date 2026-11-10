 Путин призвал наращивать потенциал ОДКБ с учетом международной напряженности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Путин призвал наращивать потенциал ОДКБ с учетом международной напряженности

Редакция 1news14:05 - Сегодня
Читать на других языках:English
Путин призвал наращивать потенциал ОДКБ с учетом международной напряженности

Президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом международной напряженности.

Приветствие главы государства участникам Международного форума обеспечения коллективной безопасности зачитал вице-премьер Алексей Оверчук.

"Государствами — членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряженности важно и далее наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач, в первую очередь в сфере обороны, в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с киберпреступлениями, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией", — говорится в приветствии Путина.

Президент РФ отметил, что встреча собрала представителей органов власти, военных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса, ученых и экспертов. В ходе пленарных заседаний и круглых столов им предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии, обсудить меры по укреплению региональной безопасности и стабильности.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
271

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией ...

В мире

Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби возобновились после перерыва- ОБНОВЛЕНО

Мнение

Бюст Чаренца в Голубой мечети? Армяно-иранский акт этнокультурного подлога

Общество

В Баку и на Абшероне ожидаются дожди и ливни

В мире

Число задержанных после взрыва на заводе в Измире достигло 11 - ОБНОВЛЕНО

Катар заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Reuters: информация о крушении частного самолета на Филиппинах оказалась ложной тревогой- ОБНОВЛЕНО

В Болгарии выросло число жертв в массовом ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Путин подтвердил проведение переговоров 10 ноября в Абу-Даби

Женщина пыталась задушить подростка на футбольном поле во время матча в школе

Примерка закончилась аварией: девушка за рулём джипа уснула и протаранила бутик во время прямого эфира - ВИДЕО

Париж снова кипит: 46 000 недовольных французов вышли на протесты против роста цен - ВИДЕО

Последние новости

Число задержанных после взрыва на заводе в Измире достигло 11 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:38

Катар заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Сегодня, 15:35

Reuters: информация о крушении частного самолета на Филиппинах оказалась ложной тревогой- ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:28

В Болгарии выросло число жертв в массовом ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:27

Стрельба и взрыв в Испании: погиб полицейский, полиция разыскивает подозреваемого

Сегодня, 15:25

Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби возобновились после перерыва- ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

В Баку и на Абшероне ожидаются дожди

Сегодня, 15:15

Садыр Жапаров выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана

Сегодня, 15:10

«И по ту сторону небес — вместе»: турецкий астронавт поздравил Азербайджан с Днем флага — ФОТО

Сегодня, 15:05

AP: Сирия решила присоединиться к Мекканскому соглашению

Сегодня, 14:58

Турция не пригласила Израиль на саммит лидеров COP31

Сегодня, 14:55

Иран разработал ракету «Ормуз»

Сегодня, 14:45

Трамп: ФБР расследует утверждения о шпионаже, связанные с главой Nvidia

Сегодня, 14:38

ЕС впервые официально разместит военную миссию в Украине

Сегодня, 14:33

Армения не участвует в заседании ОДКБ в Москве

Сегодня, 14:30

Бюст Чаренца в Голубой мечети? Армяно-иранский акт этнокультурного подлога

Сегодня, 14:28

Уиткофф: НАТО останется центральным элементом евро-атлантической безопасности

Сегодня, 14:27

В Баку и на Абшероне ожидаются дожди и ливни

Сегодня, 14:15

Пашинян отправил главного уполномоченного по делам диаспоры в Турцию

Сегодня, 14:10

Путин призвал наращивать потенциал ОДКБ с учетом международной напряженности

Сегодня, 14:05
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18