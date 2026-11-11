Азербайджанское вино оказалось с армянской надписью - ВИДЕО
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На пробке от бутылки азербайджанского красного вина марки «Khankendi Khindogny» обнаружили надпись «Armenian Wine» («Армянское вино»).
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, информация об этом поступила в редакцию издания.
Обнаруженная маркировка вызвала вопросы относительно происхождения материалов, использованных при производстве и упаковке вина, а также возможного применения продукции армянского производства.
Отметим, что хиндогны - древний местный технический сорт красного винограда, распространенный в Карабахе. Его преимущественно используют для изготовления красных вин.
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