 Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс | 1news.az | Новости
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Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс

Редакция 1news09:10 - Сегодня
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Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи.

Как сообщает 1news.az, в лигах A и B прошли восемь встреч.

В четвертой группе лиги A сборная Норвегии на своем поле обыграла Уэльс со счетом 3:1.

В другом матче группы сборная Дании разгромила Португалию — 4:1.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

14 ноября

V тур

Лига A

Группа 4

Норвегия — Уэльс — 3:1

Португалия — Дания — 1:4

Положение в группе: Португалия — 12 очков, Дания — 9, Норвегия — 6, Уэльс — 3.

Лига B

Группа 2

Грузия — Венгрия — 0:2

Северная Ирландия — Украина — 1:0

Турнирная таблица: Северная Ирландия — 11 очков, Венгрия — 10, Украина — 4, Грузия — 2.

Группа 3

Косово — Израиль — 0:0

Австрия — Ирландия — 1:0

Турнирная таблица: Австрия — 11 очков, Косово — 6, Ирландия — 5, Израиль — 3.

Группа 4

Румыния — Польша — 2:1

Швеция — Босния и Герцеговина — 3:2

Турнирная таблица: Швеция — 13 очков, Босния и Герцеговина — 8, Польша — 4, Румыния — 3.

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