Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс
В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи.
Как сообщает 1news.az, в лигах A и B прошли восемь встреч.
В четвертой группе лиги A сборная Норвегии на своем поле обыграла Уэльс со счетом 3:1.
В другом матче группы сборная Дании разгромила Португалию — 4:1.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
14 ноября
V тур
Лига A
Группа 4
Норвегия — Уэльс — 3:1
Португалия — Дания — 1:4
Положение в группе: Португалия — 12 очков, Дания — 9, Норвегия — 6, Уэльс — 3.
Лига B
Группа 2
Грузия — Венгрия — 0:2
Северная Ирландия — Украина — 1:0
Турнирная таблица: Северная Ирландия — 11 очков, Венгрия — 10, Украина — 4, Грузия — 2.
Группа 3
Косово — Израиль — 0:0
Австрия — Ирландия — 1:0
Турнирная таблица: Австрия — 11 очков, Косово — 6, Ирландия — 5, Израиль — 3.
Группа 4
Румыния — Польша — 2:1
Швеция — Босния и Герцеговина — 3:2
Турнирная таблица: Швеция — 13 очков, Босния и Герцеговина — 8, Польша — 4, Румыния — 3.