Роберт Паттинсон официально стал новым исполнителем роли Джеймса Бонда

Британский актёр Роберт Паттинсон официально утверждён на роль агента 007 в следующем фильме о Джеймсе Бонде, сообщил Variety.

Таким образом, завершились месяцы обсуждений и предположений о том, кому Amazon MGM доверит роль знаменитого британского шпиона.

Паттинсон сменит Дэниела Крейга, который сыграл Бонда в пяти фильмах франшизы. Его дебют в этой роли состоялся в 2006 году в картине «Казино „Рояль“», а последним фильмом с его участием стал «Не время умирать», вышедший в 2021 году.

В финале последней картины герой Крейга жертвует собой, чтобы спасти мир от тайной международной террористической организации.

Следующий фильм станет первым проектом франшизы после того, как её многолетние продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи передали Amazon MGM творческий контроль над серией за 20 млн долларов.