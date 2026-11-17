Всего за несколько дней Соединённые Штаты столкнулись с серией масштабных технологических сбоев, затронувших авиационную инфраструктуру, крупнейшие банки и цифровые сервисы.

Тысячи пассажиров не смогли вовремя вылететь из аэропортов, клиенты финансовых учреждений столкнулись с проблемами при проведении операций, а нарушения в работе Microsoft затронули пользователей по всему миру.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters и Associated Press, очередные масштабные неполадки были зафиксированы в понедельник, 16 ноября, когда практически одновременно возникли проблемы в банковском секторе США и работе авиакомпании United Airlines.

Банковский сбой затронул крупнейшие финансовые учреждения

16 ноября тысячи американцев сообщили о невозможности воспользоваться отдельными банковскими услугами, провести денежные переводы и получить доступ к онлайн-сервисам.

Согласно Reuters, технические проблемы первоначально возникли в JPMorgan Chase — крупнейшем банке США по размеру активов.

Впоследствии жалобы начали поступать от клиентов Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank и других финансовых учреждений.

Пользователи сообщали о задержках переводов, ошибках при проведении операций и проблемах с доступом к банковским приложениям. Неполадки отразились и на платежах через популярную в США систему Zelle.

В JPMorgan Chase объяснили произошедшее программной ошибкой во внутренней технической инфраструктуре банка, подчеркнув, что признаков кибератаки обнаружено не было.

При этом представители банка уточнили, что сбой не носил общесистемного характера. Проблемы в других финансовых учреждениях могли возникать при обработке операций, связанных непосредственно с Chase.

Платёжная сеть Zelle также заявила, что её собственная инфраструктура продолжала функционировать, а задержки переводов были связаны с техническими проблемами обслуживающих банков.

К вечеру понедельника JPMorgan Chase сообщил о восстановлении нормальной обработки транзакций, передаёт NBC News.

United Airlines приостановила отправку рейсов

В тот же день масштабный технический сбой произошёл в одной из крупнейших американских авиакомпаний — United Airlines.

Как сообщает Associated Press, неисправность продолжалась более полутора часов и привела к задержкам отправления самолётов в аэропортах США.

По предварительным данным, проблемы затронули системы, используемые пилотами для получения информации о массе воздушных судов и расчёта параметров, необходимых для безопасного выполнения полётов.

При этом самолёты, уже находившиеся в воздухе, продолжали выполнять рейсы.

Согласно Reuters, к вечеру 16 ноября у United Airlines было зарегистрировано 645 задержанных и 25 отменённых рейсов. Однако установить, какая часть этих нарушений была вызвана непосредственно новым техническим сбоем, пока не удалось.

Позднее авиакомпания сообщила об устранении неисправности.

За три дня до этого в США остановили вылеты самолётов по всей стране

Особую обеспокоенность ситуация вызывает на фоне значительно более масштабного происшествия, случившегося 13 ноября.

Тогда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось временно приостановить вылеты самолётов по всей стране из-за серьёзных нарушений в работе телекоммуникационной сети управления воздушным движением.

Ограничения действовали почти пять часов, вызвав масштабные нарушения расписания авиаперевозок.

Согласно официальному сообщению FAA, нестабильная работа оборудования затронула 17 из 22 районных центров управления воздушным движением.

Предварительное расследование установило, что модернизация сетевого оборудования сопровождалась аномально высокой нагрузкой на устаревшую инфраструктуру.

В частности, система подвергалась нагрузке до тысячи попыток соединения каждые четыре-пять секунд, что нарушило стабильность передачи данных и работы отдельных средств связи и радиолокации.

По информации FAA, 13 ноября авиакомпании отменили около 12,5 тысячи рейсов, хотя не все отмены были непосредственно связаны с техническим происшествием.

Началось всё с масштабного сбоя Microsoft

Ещё раньше, 12 ноября, серьёзные нарушения произошли в работе цифровых сервисов Microsoft.

Проблемы затронули Outlook, Teams, Copilot и другие сервисы Microsoft 365, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, предприятия и государственные учреждения.

По данным Associated Press, жалобы на сбои поступали более чем из 70 стран и территорий.

Нарушения отразились на деятельности государственных структур, медицинских организаций, предприятий и финансовых учреждений.

Microsoft связала произошедшее с технической проблемой, возникшей при модернизации сетевой инфраструктуры. К 14 ноября компания объявила о полном восстановлении сервисов.

Совпадение или системная проблема?

Таким образом, в течение пяти дней США столкнулись сразу с несколькими крупными технологическими происшествиями:

• 12 ноября — глобальный сбой сервисов Microsoft.

• 13 ноября — общенациональная приостановка вылетов самолётов из-за неполадок в системе FAA.

• 16 ноября — нарушения банковских операций в JPMorgan Chase, затронувшие клиентов других финансовых учреждений.

• 16 ноября — масштабный технический сбой в United Airlines.

Столь плотная последовательность происшествий закономерно вызвала вопросы об устойчивости критически важной инфраструктуры страны.

Вместе с тем американские власти и представители пострадавших компаний заявляют об отсутствии признаков кибератак. Подтверждений того, что перечисленные инциденты связаны между собой, также нет.

Однако даже если речь идёт о независимых технических неисправностях, произошедшее вновь продемонстрировало уязвимость современных взаимосвязанных цифровых систем.

Сбои в отдельных технологических компонентах способны нарушить работу целых отраслей — от банковских расчётов до воздушного сообщения, затрагивая миллионы людей.

Именно надёжность технологической инфраструктуры, степень зависимости от отдельных систем и способность быстро восстанавливать их работу становятся ключевыми вопросами на фоне произошедшего в США.