Американское издание Hollywood Life опубликовало список актрис, которые могут исполнить роль новой девушки Джеймса Бонда в следующем фильме о легендарном британском агенте.

После появления информации о новом исполнителе роли агента 007, которого сыграет звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон, внимание поклонников франшизы переключилось на то, кто станет его экранной возлюбленной.

В числе потенциальных кандидаток Hollywood Life называет Маргарет Куолли, Аню Тейлор-Джой, Сидни Суини, Флоренс Пью и Дейзи Эдгар-Джонс.

Одной из наиболее вероятных претенденток считается Маргарет Куолли («Субстанция», «Однажды в… Голливуде»). Ранее она возглавила список актрис, составленный на основе букмекерских прогнозов Oddschecker и опубликованный шотландской ежедневной газетой The Scotsman. Британское издание GQ также включило её в число главных фавориток.

Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») занимает вторую позицию в букмекерском рейтинге. Среди других претенденток упоминаются Сидни Суини («Горничная») и Флоренс Пью («Маленькие женщины»), а также звезда сериала «Нормальные люди» Дейзи Эдгар-Джонс.

При этом подчёркивается, что на момент публикации ни одна из актрис официально не утверждена на роль.

Термином «девушка Бонда» (Bond Girl) принято обозначать женских персонажей франшизы о Джеймсе Бонде. Как правило, это героини, связанные с главным персонажем романтическими отношениями, однако среди них также есть союзницы, секретные агенты и противницы знаменитого шпиона.

За более чем 60-летнюю историю кинофраншизы этот образ существенно изменился: от преимущественно романтических героинь первых фильмов до самостоятельных персонажей, способных действовать наравне с агентом 007.

Одной из первых и самых узнаваемых девушек Бонда стала швейцарская актриса Урсула Андресс, сыгравшая Хани Райдер в фильме «Доктор Ноу» (1962). Среди других наиболее известных актрис, появлявшихся в этой роли, — Ширли Итон («Голдфингер»), Хонор Блэкман («Голдфингер»), Диана Ригг («На секретной службе Её Величества»), Джейн Сеймур («Живи и дай умереть»), Мишель Йео («Завтра не умрёт никогда»), Холли Берри («Умри, но не сейчас») и Ева Грин («Казино Рояль»).

В более поздних фильмах франшизы эту роль также исполняли Ольга Куриленко, Леа Сейду, Моника Беллуччи и Ана де Армас.