С 1 января 2027 года в Азербайджане начнут действовать новые ставки подоходного налога, удерживаемого с ежемесячных доходов физических лиц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующие изменения предусмотрены поправками в Налоговый кодекс. Новые тарифы будут применяться в течение 2027 года, после чего, с 1 января 2028 года, предусмотрен следующий этап их изменения.

В частности, с 1 января по 31 декабря 2027 года при ежемесячном доходе до 2 500 манатов ставка налога составит 5%. Для доходов от 2 500 до 8 000 манатов предусмотрен фиксированный платеж в размере 125 манатов и дополнительно 10% от суммы, превышающей 2 500 манатов. При доходе свыше 8 000 манатов налог составит 675 манатов плюс 14% от суммы превышения.

С 1 января 2028 года ставки будут скорректированы. При доходе до 2 500 манатов налог составит 7%, при доходе от 2 500 до 8 000 манатов — 175 манатов плюс 10% от суммы сверх установленного порога. Для ежемесячных доходов, превышающих 8 000 манатов, предусмотрен налог в размере 725 манатов и дополнительно 14% от суммы превышения.

Для сравнения, в настоящее время при ежемесячном доходе до 2 500 манатов применяется ставка 3%. Если доход составляет от 2 500 до 8 000 манатов, удерживается 75 манатов и 10% от суммы, превышающей 2 500 манатов. При доходах свыше 8 000 манатов налог составляет 625 манатов плюс 14% от суммы превышения.

Отметим, что ранее действовавшие с 2019 года налоговые льготы для работников ненефтегазового и негосударственного секторов продлены не были.