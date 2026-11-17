Служба доходов Грузии установила новые платы за обслуживание при оформлении операций реэкспорта легковых автомобилей из Грузии.

С 16 ноября 2026 года вступило в силу постановление, согласно которому сбор за оформление в режиме реэкспорта одного легкового автомобиля, классифицируемого в товарной позиции 8703 ТН ВЭД (за исключением реэкспорта после процедуры временного ввоза), составит 450 лари (295 манатов), сообщает 1news.az со ссылкой на Грузия Online.

Отмечается, что подобный сбор ранее установлен не был. До настоящего времени оплата за процедуру реэкспорта производилась в Агентстве обслуживания МВД, что стоило около 600 лари (394 маната), и теперь к этой сумме добавляется еще 450 лари.

Подчеркивается, что реэкспорт легковых автомобилей демонстрирует нисходящую динамику: за 9 месяцев 2026 года из Грузии за рубеж был вывезен 63 141 автомобиль общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов (2,55 миллиарда манатов), что на 475 миллионов долларов (807,5 млн манатов), или на 24%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение автоэкспорта связано с сокращением поставок на крупнейшие рынки сбыта — в Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан.