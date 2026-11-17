В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась не соответствующая действительности информация о том, что в Кодекс государственной службы АР якобы внесено новое ограничение, касающееся религиозных деятелей, которое ранее не предусматривалось.

Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию АР, в котором также отмечается следующее: «Подобный подход, при котором не учитываются действующие законодательные акты, является примером манипуляции, вводящей общественность в заблуждение. Согласно статье 4-1.3 Закона АР «О свободе вероисповедания», при избрании или назначении религиозных деятелей на должности в государственных органах действие их профессиональной религиозной деятельности на период исполнения этих должностных обязанностей уже было приостановлено в соответствии с законодательством. Статья 20.2.8 Кодекса государственной службы основана именно на этой действующей правовой норме и систематизирует уже существующее требование».

В заявлении подчеркивается, что указанное положение касается не религиозных убеждений или религиозного образования граждан, а исключительно правового статуса лиц, занимающихся профессиональной религиозной деятельностью: «Представление этой нормы в качестве ограничения по признаку религиозной принадлежности искажает суть законодательства и формирует у общественности неверное представление».

«Призываем СМИ и пользователей социальных сетей при распространении информации о правовых актах ссылаться на официальные источники, проводить сравнительный анализ законодательных норм с учётом ранее действовавшего правового регулирования и предоставлять общественности только точную и проверенную информацию», — отмечается в заявлении.