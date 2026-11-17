Президент Азербайджанской Республики подписал указ о совершенствовании государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря. Функции координации деятельности государственных органов в этой сфере, а также осуществления единой государственной политики в области использования и охраны земель возложены на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Как сообщили в Государственной службе по вопросам имущества, указ подписан в целях организации скоординированной работы государственных органов, участвующих в управлении и контроле в сфере обеспечения устойчивого развития и экологической стабильности прибрежных территорий Каспийского моря, повышения эффективности и гибкости в этой области, применения цифровых моделей управления, эффективного управления землями и совершенствования механизмов государственного контроля за их использованием и охраной.

Указом от 16 ноября 2026 года поручено подготовить предложения об определении особого правового статуса, зонирования и правового режима прибрежной территории Каспийского моря, относящейся к Азербайджанской Республике.

Действие документа не распространяется на острова, заселенные и подлежащие заселению территории, территории, используемые для промышленных, энергетических, портовых, оборонных и пограничных целей, а также иные территории с особым статусом, определенные нормативно-правовыми актами.

Необходимость более гибкой и скоординированной организации государственного управления и вопросов территориального планирования в службе объяснили ростом урбанизации на прибрежных территориях Каспийского моря, ухудшением экологической ситуации в результате антропогенного воздействия, а также отступлением моря.

Среди новшеств указа - создание информационной системы «Цифровое управление побережьем», в которой будут храниться актуальные карты и данные на основе географических информационных систем (ГИС) с отображением земель, строений, объектов инфраструктуры и других объектов прибрежных территорий.

Систему предполагается интегрировать с другими государственными информационными системами. Она позволит организовать на цифровой платформе как административные процедуры, необходимые для скоординированной работы, так и услуги, оказываемые населению.

Услуги населению, в том числе предпринимателям, планируется организовать по принципу «одного окна», что обеспечит более гибкое и дистанционное решение вопросов землепользования и упрощение административных процедур.

Единый подход к определению правового статуса прибрежных территорий, зонированию, охране окружающей среды, развитию сфер экономической деятельности, расширению возможностей туризма и рекреации предполагается применять с учетом международного опыта.

Указом также даны поручения о совершенствовании законодательства в области использования и охраны земель. Предусматривается разработка правовых механизмов для предотвращения случаев незаконного использования и захвата земель.