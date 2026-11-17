Перед павильоном Азербайджана в Парке культуры тюркских государств в Анкаре установлена монументальная композиция под названием «Симфония бесконечности».

Автором произведения, выполненного из полированной нержавеющей стали, является заслуженный художник Азербайджана Рашад Мехтиев, сообщает 1news.az со ссылкой на министерство культуры АР.

Композиция, представляющая собой образец современной монументальной пластики, воплощает национальную идентичность Азербайджана, его богатую культурную память и традиции духовной преемственности.

В основе композиции, построенной из пересекающихся в пространстве спиралевидных форм, лежат характерные мотивы азербайджанского орнаментального искусства - бута, символ огня и пластика каспийских волн. Расположенная в центре модель двойной спирали ДНК символизирует сохранение генетической памяти и вечность национального культурного кода, а циклическая структура произведения отражает идею «Узла вечности».

В декоративных орнаментах использованы художественные элементы ковроткаческих школ Карабаха и Ширвана, а также архитектурного наследия Азербайджана.

Зеркальный эффект полированной стальной поверхности создает визуальную связь между произведением и окружающей средой.

«Композиция не только представляет культурное наследие Азербайджана посредством современного художественного языка, но и воплощает идею культурного моста между Востоком и Западом», - подчеркивают в министерстве культуры.