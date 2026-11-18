44-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй стала мамой в третий раз.

Как сообщает TMZ, 44-летнюю актрису заметили в Нью-Йорке с новорожденным ребенком в переноске. Фотографии знаменитости появились в СМИ 17 ноября.

Актриса состоит в браке с Адамом Шульманом с 2012 года. Супруги уже воспитывают двоих сыновей - Джонатана и Джека.

О своей третьей беременности Энн Хэтэуэй объявила в июне 2026 года. При этом актриса пока не раскрывала подробностей о рождении малыша, в том числе его имени и пола.

Фото: Backgrid