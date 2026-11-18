США, Мексика и Боливия утратили статус стран, ликвидировавших корь, что подчеркивает острую необходимость устранения пробелов в вакцинации и усиления эпиднадзора, а также мер реагирования на вспышки.

Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), сообщает 1news.az со ссылкой на Службу новостей ООН.

ПАОЗ призвала страны Северной и Южной Америки активизировать усилия по ликвидации заболевания на фоне продолжающегося распространения вспышек в нескольких регионах Западного полушария.

Этот призыв последовал за проходившим с 10 по 13 ноября заседанием Региональной комиссии по мониторингу и повторной верификации ликвидации кори, краснухи и синдрома врожденной краснухи. Это независимый орган международных экспертов в области общественного здравоохранения, созданный ПАОЗ.

Согласно критериям комиссии, эндемическая передача считается возобновившейся, если один и тот же генотип и линия вируса кори продолжают циркулировать в стране непрерывно в течение 12 и более месяцев.

«Утрата статуса страны, ликвидировавшей корь, означает гораздо больше, чем потерю формального показателя общественного здравоохранения. Это значит, что вирус циркулировал длительное время, подвергая семьи и сообщества риску заболевания, госпитализации и смерти», - цитирует Служба новостей ООН директора ПАОЗ Жарбаса Барбоза.

Отмечается, что Северная и Южная Америка в свое время стали первым в мире регионом, ликвидировавшим корь. Они подтвердили этот статус в 2024 году после успешного прекращения эндемической передачи вируса в Венесуэле и Бразилии.

Серьезным ударом по репутации региона стала потеря статуса в ноябре 2025 года вслед за устойчивой передачей инфекции в Канаде. Последующая утрата статуса Боливией, Мексикой и США свидетельствует о дальнейшем ухудшении региональной ситуации и делает путь к восстановлению еще более сложным.

«Это серьезное предупреждение для нашего региона, но не необратимый шаг назад. Мы знаем, как предотвращать корь и как остановить ее передачу. При своевременной вакцинации, эффективном эпиднадзоре и оперативном реагировании страны Америки смогут вновь ликвидировать передачу кори», - подчеркивает директор ПАОЗ.