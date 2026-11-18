Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана распространил заявление, в котором опроверг утверждения армянских источников о том, что якобы поднятый на Манхэттене по случаю Дня Победы флаг Азербайджана был спущен по инициативе Армянского национального комитета Америки (ANCA).

В ведомстве отметили, что историческая победа Азербайджана в Карабахе имеет важнейшее значение не только для восстановления территориальной целостности страны, но и для формирования новых реалий в системе международных отношений и донесения правды до мировой общественности. Особую роль в этом процессе играет деятельность азербайджанской общины в США.

Каждый год в преддверии 8 ноября (Дня Победы), 18 октября (Дня восстановления независимости) и 9 ноября (Дня Государственного флага) члены диаспоры организуют церемонии поднятия трехцветного флага перед административно-общественными центрами в различных штатах. Кроме того, на крупных LED-экранах многоэтажных зданий на Таймс-сквер транслируются видеоролики и размещаются постеры, посвященные исторической победе страны.

Как подчеркивается в заявлении, несмотря на попытки армянской диаспоры воспрепятствовать этому процессу, азербайджанская община в США успешно провела традиционные церемонии. В ответ на это армянские источники распространили дезинформацию о том, что флаг Азербайджана на Манхэттене был якобы спущен по требованию ANCA. Госкомитет констатировал, что в подобных сообщениях полностью отсутствуют какие-либо достоверные доказательства или правовые основания принятия подобных решений.

«Процесс демонстрации флага обычно рассчитан на одну неделю, и азербайджанский флаг развевался на положенном месте ровно в течение 7 дней в полном соответствии с правилами. Пытающиеся прикрыть свои неудачи шумом и дезинформацией армянские организации и диаспора не имеют и не могут иметь никакого влияния на этот процесс», — говорится в сообщении.

В Комитете также указали на недопустимость манипуляций именами американских государственных должностных лиц в пропагандистских целях, предупредив, что искажение их позиций и введение общественности в заблуждение влекут за собой серьезную юридическую ответственность.

Попытки армянской диаспоры создать искусственный скандал вокруг демонстрации азербайджанского флага связаны с их хроническими неудачами и отсутствием реальных результатов. В Госкомитете подчеркнули, что подобная политическая истерия направлена на оправдание провальной пропагандистской деятельности, создание видимости эффективного использования финансовых средств и сохранение дальнейшей спонсорской поддержки.

Госкомитет по работе с диаспорой призвал граждан и представителей СМИ не верить дезинформации и проявлять бдительность в отношении ложных сведений, распространяемых армянскими источниками об успехах азербайджанских общин за рубежом.