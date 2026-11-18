Появились новые подробности убийства 23-летней художницы Гюляры Мехтиевой, произошедшего 16 ноября в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, мать девушки ушла из семьи в 2006 году, после развода с ее отцом, оставив трехлетнюю Гюляру на его попечение.

Год спустя Ага Мехтиев вновь женился. В этом браке родились четверо детей, старшим из которых стал Айхан Мехтиев (2008 года рождения). Самый младший ребенок семьи страдает тяжелым заболеванием и является лежачим больным. По имеющимся сведениям, вторая супруга Аги Мехтиева приняла Гюляру как родную дочь и воспитывала ее вместе с остальными детьми.

Убийство произошло в квартире, расположенной в доме № 11а на улице Хамзы Бабашова в 9-м микрорайоне Бинагадинского района Баку. В момент трагедии родителей дома не было - в помещении находились только дети.

По предварительной информации, конфликт между Гюлярой и ее единокровным братом Айханом возник после того, как молодой человек вернулся домой с занятий. Поводом для ссоры стали фотографии девушки, опубликованные в социальных сетях. Айхан обнаружил снимки, которые посчитал откровенными, а также комментарии под одной из публикаций, оставленные незнакомыми молодыми людьми.

Юноша потребовал от сестры удалить фотографии, однако та отказалась выполнять его требование. Между ними произошла ссора, которая закончилась убийством Гюляры.