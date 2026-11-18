Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Положение о Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджанской Республики», утвержденное указом главы государства от 14 мая 2009 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в первом предложении пункта 13 Положения слово «двух» заменено словом «трех».

Таким образом, количество заместителей председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана увеличено с двух до трех.