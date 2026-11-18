Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание султану Омана Хайсаму бин Тарику Аль Саиду по случаю национального праздника страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В тексте поздравления говорится:

«Ваше Величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Султаната Оман и передать самые добрые пожелания.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному народу Омана — постоянного спокойствия и процветания».