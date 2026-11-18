Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в рамках расследования дела о кризисе на фондовом рынке в республике арестованы 136 человек.

"На сегодняшний день в рамках расследования дела о фондовом рынке арестованы 136 из 500 подозреваемых, в отношении 285 применены меры судебного контроля. Те, кто совершил организованные противоправные действия против турецкой экономики и наших рынков капитала, привлекаются к ответственности один за другим. Расследование проводится с предельной внимательностью", - сказал Эрдоган в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Прокуратура Стамбула в среду заявила о необходимости проведения расследования против бывшего главы Совета по банковскому регулированию Турции Шахапа Кавджиоглу. Глава Минфина республики Мехмет Шимшек поручил инспекционному управлению министерства начать предварительное разбирательство в отношении Кавджиоглу, который на прошлой неделе подал в отставку, сообщила деловая газета Ekonomim.

Кризис на фондовом рынке Турции разразился 16 сентября на фоне резкого падения котировок на Стамбульской бирже. Торги были остановлены, власти начали расследование. По версии следствия, паника на рынке была спровоцирована искусственно в связи с кризисом ликвидности у нескольких инвестфондов и управляющих компаний. В рамках расследования дела о кризисе прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело. По обвинению в нарушении закона о рынке капитала была арестована экс-министр по делам семьи и социальной политики Турции (2016-2018) Фатма Бетюль Сайян Кайя. Под стражу также взяты двое высокопоставленных представителей Совета по банковскому регулированию и глава Стамбульской биржи. По решению властей страны 131 инвестфонд был закрыт.