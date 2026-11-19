В столице продолжается реализация необходимых мер по обеспечению безопасности участников дорожного движения — проводимая работа также охватывает сферу общественного транспорта.

Как сообщил 1news.az заведующий сектором по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана Омар Хыдыров, в Баку впервые планируется установить отдельный светофор для автобусов.

На первом этапе его планируется разместить в Сабаильском районе столицы — на существующей опоре типа «L» на пересечении улицы Узеира Гаджибейли с проспектом Азадлыг.

Согласно проекту, на этой опоре будет установлен специальный светофор Т-образной формы с четырьмя круглыми сигналами бело-жёлтого цвета.

Отмечается, что проект, который будет реализован по предложению Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), направлен на обеспечение более комфортного, бесперебойного и безопасного движения автобусов по выделенным для них полосам.

О. Хыдыров также отметил, что после оценки результатов первоначального внедрения проекта будет рассмотрена возможность установки светофоров такого типа и на других участках столицы.