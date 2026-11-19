Популярная эстрадная певица, народная артистка Латвии Лайма Вайкуле на днях вновь посетила столицу Азербайджана.

Лайма Вайкуле стала приглашенной звездой концертной программы «Юбилейный вечер», посвященной 100-летию Азербайджанского радио и 70-летию Азербайджанского телевидения, где выступила с двумя своими абсолютными хитами «Еще не вечер» и «Вернисаж».

«Желаю вам любви и процветания. Много лет назад я влюбилась в вашу страну - Азербайджан, и до сих пор люблю», - заявила со сцены Л. Вайкуле.

Напомним, что в свое время певица была солисткой «Азконцерта» - это государственная концертная организация Азербайджанской ССР, которая занималась организацией концертной деятельности, гастролей и выступлений артистов.

«Азконцерт» помог мне во всех начинаниях. Когда я работала в «Азконцерте», я получила Гран-при на международном конкурсе, в какой-то степени и благодаря «Азконцерту», - поделилась воспоминаниями Лайма Вайкуле.

Говоря о своем абсолютном хите «Вернисаж», певица подчеркнула, что «с нее все начиналось как раз здесь» - как все это происходило, можно увидеть в нижеприведенном видео, начиная с 1.10.30.

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