Азербайджан и Армения приглашены на саммит лидеров «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами (штат Флорида, США) под председательством американского президента Дональда Трампа.

Помимо Баку и Еревана, США как страна — председатель G20 в 2026 году направили приглашения еще ряду государств, не входящих в объединение. В этот список вошли Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Сингапур, Вьетнам, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Испания, сообщает 1news.az со ссылкой на сайт G20.

Главными темами встречи станут экономический рост, энергетическая безопасность, инновации и развитие новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

В состав G20 входят 19 государств, а также Европейский союз и Африканский союз. Предыдущий саммит объединения состоялся в ноябре 2025 года в Йоханнесбурге (ЮАР).