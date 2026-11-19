Накануне в Газахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

«Эта трагедия стала тяжелой утратой не только для одной семьи, но и для всего общества. К сожалению, причиной очередного смертельного ДТП вновь стал фактор, который продолжает оставаться настоящим кошмаром на наших дорогах, - превышение скорости», - отмечается в обращении Главного управления государственной дорожной полиции.

И. Мусадиров, ранее имевший судимость, управлял автомобилем без доверенности. В темное время суток он двигался на высокой скорости по узкой дороге и, предположительно, потерял управление на повороте, после чего столкнулся с встречным автомобилем. В результате погибли не только сам И. Мусадиров, но и водитель встречной машины С. Дерьяхгулуев, его восьмилетняя дочь, а также восьмилетний племянник.

Согласно статистике, превышение установленной скорости является наиболее распространенным нарушением правил дорожного движения в Азербайджане. За 10 месяцев текущего года из-за превышения скоростного режима было зарегистрировано 346 ДТП, в результате которых 256 человек погибли и 216 получили ранения.

«Несмотря на постоянную разъяснительную работу о том, что высокая скорость сокращает не расстояние, а жизнь, некоторые водители, избежав визуального или технического контроля со стороны полиции, воспринимают это как возможность нарушить правила. При этом они забывают об ответственности не только за собственную жизнь, но и перед обществом», - отмечается в обращении.

В Главном управлении государственной дорожной полиции отмечают, что если водитель, прекрасно понимая, что превышение скорости не сулит ничего хорошего, сознательно игнорирует эту очевидную истину, это свидетельствует о его безразличии к собственной жизни, близким людям и общественным отношениям: «Дорога же требует ответственности - как личной, так и общественной! Те, кто соблюдает правила исключительно из страха перед наказанием, должны осознавать, что именно им придется отвечать за несбывшиеся мечты и оборвавшиеся жизни».