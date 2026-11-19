Россия ответит на удары по Крымскому мосту, причем ответные действия будут «гораздо более болезненными», а сам объект полностью восстановят.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, Крымский мост является исключительно мирным объектом и не используется для перевозки военной техники. Он также отметил, что железнодорожная часть переправы уже восстановлена.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что ранее обсуждал с Советом безопасности РФ возможность частичного прекращения огня, однако после атак на Крымский мост отказался от дальнейших договоренностей в этом направлении.