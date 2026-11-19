Нетаньяху: военная операция против Ирана неизбежна
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности военной операции против Ирана.
Как сообщает The Times of Israel, об этом он сказал на совещании, посвящённом вопросам безопасности.
В свою очередь, высокопоставленный офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильские военные и Центральное командование ВС США (CENTCOM) разработали и утвердили совместные планы операции.
По его словам, теперь вопрос заключается лишь в сроках её проведения. Израиль и США ожидают решения президента Дональда Трампа и подходящего момента для начала операции.
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