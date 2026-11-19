Белый дом опроверг распространившуюся информацию о том, что президент США Дональд Трамп уснул во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Китае.

Об этом написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в социальной сети X.

Он назвал необоснованным утверждение журнала Newsweek о том, что Трамп уснул во время выступления председателя КНР Си Цзиньпина.

«Это ложная информация. Президент Трамп во время выступления просматривал лежавшие перед ним документы. Движение его глаз отчетливо видно. Именно поэтому люди настолько не доверяют СМИ. Они постоянно лгут», — заявил Чун.

Отметим, что в публикации журнала Newsweek утверждалось, что Трамп уснул во время пленарного заседания саммита APEC.