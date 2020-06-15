Царукян заразился коронавирусом

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Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заразился COVID-19.

Об этом сообщил его адвокат Эмин Хачатрян.

По словам юриста, у политика поднялась температура, но он не госпитализирован, а проходит лечение дома на самоизоляции, пишет Sputnik Армения.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился сын Царукяна - Нвер.

Напомним, что COVID-19 также заразились члены фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян и Ваге Энфиаджян.

Депутаты Наира Зограбян и Геворк Петросян также сдали тесты, но они оказались отрицательными.

Ситуация с пандемией в Армении остается напряженной. 30 июня власти республики сообщили о 25.127 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 433 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.

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С.Агаева