Коронавирус «атакует» армянских политиков: Ванецян тоже заразился COVID-19

Бывший глава службы национальной безопасности (СНБ) Армении, лидер недавно созданной партии «Айреник» («Родина») Артур Ванецян заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом 1 июля сообщили местные СМИ со ссылкой на источники, «близкие к окружению Ванецяна».
Отмечается, что экс-глава СНБ, после своего увольнения в сентябре 2019 года перешедший в стан армянской оппозиции, в последнее время имел непосредственный контакт с человеком, тест которого на COVID-19 дал положительный результат.
Газета «Грапарак» пишет, что бывший руководитель главной армянской спецслужбы отказался от лечения в стационарных условиях, но будет строго соблюдать режим самоизоляции.
Ранее в Армении среди политиков и высокопоставленных должностных лиц коронавирусной инфекцией заразились лидер партии «Процветающая Армения» (ППА, обладает второй по численности фракцией в парламенте республики) Гагик Царукян, вице-спикер законодательного органа от ППА Ваге Энфиаджян, ряд депутатов от правящего блока «Мой шаг».
Еще ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщал, что он и члены его семьи заразились коронавирусом.
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С.Агаева