Похудела до неузнаваемости: певица Адель сбросила 45 кг – ФОТО

Всемирно известная британская певица Адель раскрыла поклоннице секрет своего похудения.

«Потеря веса была очевидна, Адель казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Она выглядела действительно уверенной в себе», - цитирует издание Daily Mail поклонницу, встретившуюся с Адель на отдыхе на Карибских островах.

Общаясь с поклонницей, Адель рассказала, что похудела с помощью специальной программы питания – sirtfood, основанной на группе белков, которые помогают подавить аппетит и активизировать в организме так называемый «ген стройности».

Также певица активно занимается пилатесом и йогой, которые также помогли ей похудеть и измениться до неузнаваемости.

Так Адель выглядела последние несколько лет – отметим, что певица никогда не отличалась стройностью и призывала своих поклонниц любить себя такими, какие они есть.

А так Адель выглядит сегодня, похудев на 45 кг.

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В.Ф, Г.Р.