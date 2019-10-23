Рейтинг армянского iTunes возглавили азербайджанские артисты – ФОТО – ВИДЕО

В TOP 100 армянского iTunes в тройке лидеров оказались добившиеся успеха в странах СНГ азербайджанские исполнители.

TOP 100 – это рейтинг самых популярных песен по версии iTunes, который обновляется ежедневно, и если говорить о сегодняшним дне, то в данный момент рейтинги армянского iTunes возглавляют азербайджанские певцы, входящие в TOP 3.

На первой позиции в TOP 100 армянского iTunes дуэт Navai и Bahh Tee – песня «Не приму и даром», выпущенная 11 октября и ставшая абсолютным хитом в странах СНГ, и, как видим, в том числе в Армении.

А третью строчку занимает певец Jony и его новый сингл «Комета», презентованный в середине сентября и вмиг ставший абсолютным хитом.

Отметим, что треки «Не приму и даром» и «Комета» - лидеры в iTunes как в России, так и в Азербайджане – дуэт Navai и Bahh Tee занимает в TOP 100 в Азербайджане первую строчку, а в России - четвертую, а трек Jony «Комета» на второй позиции как в России, так и в Азербайджане.

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Ф.В, Г.Р.