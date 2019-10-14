Семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала сообщения СМИ о предкоматозном состоянии актрисы - ФОТО

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает делать заявления на странице актрисы в социальной сети Instagram, но при этом ни слова не говорит о состоянии ее здоровья.

Напомним, что после череды слухов и предположений семья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по сообщениям российских СМИ, борется с онкологическим заболеванием, решила прервать молчание, начав делать публикации на ее странице в социальной сети Instagram.

В первом посте семья актрисы выразила слова благодарности за поддержку А.Заворотнюк ее коллегам и поклонникам, заявив, что выступает против лжи в СМИ и вся достоверная информация о происходящем с актрисой отныне будет доступна на странице @a_zavorotnyuk.

В очередной публикации семья актрисы рассказала о травле и преследованиях, которым подвергается со стороны российских СМИ: «Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением.

Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут «инсайдеров», готовых продать фото болеющего человека.

Мы хотим, чтобы страна знала своих «героев» в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. И мы официально заявляем: нет, это неправда».

Отметим, что ранее российский Telegram-канал MASH распространил информацию о том, что актриса находится в состоянии сопора – диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не узнает людей и из-за угнетения сознания постоянно спит; данное состояние предшествует коме.

На днях исполнилось 11 лет с момента венчания Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева – этой дате также был посвящен пост на странице актрисы в Instagram: «От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой. В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за любовь. Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса».

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Ф.В, Г.Р.