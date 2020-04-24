Трамп предложил лечить людей от Covid-19 солнечным светом и дезинфекторами – ВИДЕО

~ 2 минуты на чтение 663

Президент США Дональд Трамп предложил лечить американцев мощным воздействием ультрафиолета, а также дезинфицирующими средствами, в том числе в виде инъекций.

Предположение о том, что люди могут лечиться, выходя в жаркий день на солнце, президент высказал накануне, на брифинге в Белом доме, сделав выводы из данных правительственного исследования о природе нового коронавируса.

Согласно данным, озвученным представителем Министерства внутренней безопасности США Биллом Брайаном, коронавирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность. Также вирус быстро разрушается под воздействием дезинфицирующих средств, таких как отбеливатель или изопропиловый спирт, сказал он.

Телеканал CNN , а также другие многочисленные американские издания называют предположения Трампа ошибочными и опасными.

Президент попросил координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом, доктора Дебору Биркс «поговорить с врачами и посмотреть, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения». Он также попросил проверить, можно ли доставить свет внутрь человека, например, через кожу или другим способом.

Доктор на это предложение заявила, что свет и тепло в лечении больных коронавирусной инфекцией не используют.

CNN приводит мнения нескольких врачей, которые заявляют, что солнечный свет не может быть лекарством от коронавируса, так как это неэффективно и опасно: попытки лечиться с помощью солнечного света могут привести к ожогам, развитию рака кожи и другим последствиям.

Ранее ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на научный портал bioRxiv , выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

2,7 млн зараженных коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев заражения – в Соединенных Штатах – более 800 тысяч, из них около 50 тысяч летальные. По данным на утро 24 апреля, в мире насчитываетсякоронавирусной инфекцией. Больше всего случаев заражения – в Соединенных Штатах – более 800 тысяч, из них около 50 тысяч летальные.

Читайте по теме: