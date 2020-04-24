США могут не возобновить финансирование ВОЗ и хотят реформирования организации 

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Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон может никогда не восстановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вместо этого начав работу по созданию альтернативной ей организации.

Более того, США считают, что пандемия COVID-19 указала на необходимость структурной реформы ВОЗ, которую США обвиняют в некомпетентности в реагировании на пандемию.

Fox News, сообщает агентство Об этом Помпео сказал накануне в эфире американского телеканала, сообщает агентство Reuters

На вопрос, настаивает ли он на смене руководства ВОЗ, госсекретарь ответил: «Да, и более того, Соединенные Штаты, возможно, никогда не станут вновь направлять деньги американских налогоплательщиков в ВОЗ».

О решении приостановить отчисления в ВОЗ президент США Дональд Трамп объявил 14 апреля. Финансирование организации остановлено до тех пор, пока в Вашингтоне не завершится расследование о «провалах в управлении» со стороны ВОЗ и роли организации «в распространении коронавируса».

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в распространении недостоверной информации о коронавирусе и фокусировании на интересах Китая, несмотря на то, что США делают в организацию самые крупные взносы. Именно ошибки ВОЗ, по мнению главы Белого дома, привели к столь масштабной вспышке инфекции в США (на данный момент в США наибольшее число зараженных - более 800 тысяч человек).

Как сообщает Reuters , генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на конференции в Женеве в среду выразил мнение, что коронавирус останется надолго, в связи с чем попросил Соединенные Штаты продолжить финансирование.

«Я надеюсь, США понимают, эта инвестиция важна не только для того, чтобы помочь другим, но и для того, чтобы они сами оставались в безопасности», - сказал он, отметив тревожные тенденции к росту эпидемии в Африке, Центральной и Южной Америке, Восточной Европе, а также повторные вспышки заболевания в некоторых странах, которые первыми пережили эпидемию.

По данным на утро 24 апреля, в мире насчитывается 2,7 млн зараженных коронавирусной инфекцией. Из них более 190 человек скончались от последствий заболевания. Больше всего смертей в США – около 50 тысяч человек. Однако уже более 740 тысяч людей в мире успешно преодолели болезнь.

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Елена Остапенко, Э.Т.