Уже не одинок: Киану Ривз показал миру свою девушку – ФОТО

55-летний голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, прошедшем 2 ноября в Лос-Анджелесе со своей возлюбленной.

Еще в мае актер в одном из своих интервью заявлял о том, что одинок и в его жизни никого нет, подчеркивая, что если бы в его жизни появилась любимая девушка, то он относился бы к ней с любовью и уважением.

Судя по нижеприведенным кадрам, в жизнь голливудской звезды пришла любовь в лице 46-летней художницы Александры Грант, ставшей его спутницей на благотворительном фестивале – западные СМИ сообщают о том, что не исключено, что ранее пара тайно вступила в законный брак, но сам К.Ривз каких-либо комментариев на тему личной жизни не дает.

Не говорит на эту тему и сама Александра Грант, к персоне которой на LACMA Art + Film было приковано внимание представителей всех международных СМИ.

Напомним, что в 90-х гг. ХХ века К.Ривз встретил киноактрису Дженнифер Сайм, в которую влюбился без памяти – пара ждала дочь, но ребенок появился на свет раньше срока и родился мертвым, после чего молодые люди стали отдаляться друг от друга, а затем и вовсе разошлись.

В 2001 году Дж.Сайм погибла в результате автокатастрофы – именно ее актер всегда называл любовью всей своей жизни, после смерти которой ни с кем не встречался.

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Ф.В, Г.Р.