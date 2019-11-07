В Ичери шехер появился новый домик для бездомных кошек – ФОТО

В преддверии зимы на территории Ичери шехер установлен еще один домик для бездомных кошек, которых на территории Старого города обитает множество.

Этой новостью поделилась администрация Ичери шехер в четверг на своей странице в Фейсбук.

Во всех домиках для кошек постоянно есть вода и корм, их регулярно чистят. Все работы осуществляются со стороны администрации Ичери шехер для того, чтобы животным было легче пережить тяжелый зимний период.

Каждый житель Старого города и прохожие при желании могут покормить животных.

Проект «Дом для кошек» реализуется с ноября 2018 года совместно с Центром о заботе животных IDEA Animal Care Center.

Как отметили в пресс-службе Ичери Шехер, домики сделаны из деревянных материалов с применением полистирольного пенопласта и войлока, за счет которых конструкция удерживает тепло зимой и прохладу летом. Сверху домик покрыт конусообразной шиферной крышей, что спасает от протекания в дождливую погоду.

«Мы замечали, что местные жители в Ичери Шехер относятся к кошкам с теплотой, и часто делают самодельные домики для животных из коробок, ящиков и других подручных материалов. Так пришла идея оборудовать территорию Старого города более надежными и долговечными конструкциями, где кошки могли бы прятаться от холода и от жары», - рассказала глава пресс-службы Зейнаб Джахан.

Ичери Шехер стал первой муниципальной организацией в Баку, реализовавший подобный проект в защиту животных.

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Елена Остапенко, Э.Т.