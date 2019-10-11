В Киеве жестоко убит молодой азербайджанский танцор: Его хотели расчленить - ФОТО

В столице Украины - Киеве - жестоко убит 22-летний азербайджанский танцор Джавид Гаджиев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, прокурорами местной прокуратуры №6 совместно со следователями Печерского управления полиции установлена ​​личность мужчины, причастного к жестокому убийству.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в жилом доме по ул. Чигорина ощущается неприятный запах, похожий на газ. Работники «Киевской службы спасения», которые прибыли на место вызова, обнаружили у дверей упомянутой квартиры следы крови, которые вели к выходу из подъезда, в связи с чем на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Взломав дверь в квартиру, правоохранители обнаружили в ванной тело 22-летнего уроженца Азербайджана с ножевыми ранениями и многочисленными телесными повреждениями. Смерть мужчины, по предварительным данным, наступила за 3 дня до того», - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили бензопилу, три канистры с горючей жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых преступник, вероятно, планировал скрыть следы преступления путем расчленения тела убитого и вывоза его с места совершения преступления.

В ходе проведения первоочередных следственных (розыскных) действий, в том числе обработки видеозаписей с камер видеонаблюдения и допросов свидетелей, следователями и оперативными работниками полиции получены доказательства причастности к совершению преступления 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым убитого.

По факту возбуждено уголовное дело.

Во время розыскных мероприятий, направленных на определение местонахождения подозреваемого, установлено, что последний пересек государственную границу. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск. За совершенное преступление злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы», - отмечается в заявлении прокуратуры Киева.

Отметим, что в соцсетях все знавшие убитого Джавида Гаджиева очень тепло отзываются о нем, вспоминая как доброго и талантливого молодого человека.

Тимур Рзаев, Э.Т.